Incontro a Gerusalemme tra Netanyahu e Milei: sostegno incondizionato argentino all’azione israeliana

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto oggi, martedì, il Presidente argentino Javier Milei presso l’Ufficio del Primo Ministro a Gerusalemme, in un incontro che ha rafforzato i legami politici e ideologici tra i due Paesi. Durante il colloquio, il Presidente Milei ha espresso parole di profonda ammirazione per la determinazione e la leadership dimostrata da Netanyahu nella gestione della complessa guerra in corso, definita dal capo di Stato argentino come una “guerra multisettoriale”. Milei ha dichiarato il suo pieno e incondizionato sostegno allo Stato di Israele, sottolineando come, a suo avviso, una vittoria israeliana rappresenterebbe non solo un successo nazionale, ma una conquista per l’intero mondo occidentale e i suoi valori fondamentali.

Da parte sua, il Primo Ministro Netanyahu ha ringraziato il Presidente Milei per la solidarietà espressa e ha elogiato con convinzione l’orientamento economico adottato dall’Argentina sotto la sua guida. In particolare, ha riconosciuto i meriti delle politiche di libero mercato intraprese da Milei, definendole un motore di trasformazione positiva e di crescita per il popolo argentino. L’incontro ha rappresentato un momento di forte sintonia tra i due leader, segnando una tappa importante nel consolidamento delle relazioni bilaterali tra Israele e Argentina.