Incidente stradale a Palmi: tre feriti, grave una ragazza

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada statale 18, nei pressi della località Sant’Elia a Palmi. Due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tra cui una giovane donna trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Reggio Calabria dal personale del 118. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Palmi e gli agenti della Polizia per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.