Incidente sulla strada Tropea–Ricadi: scontro tra auto e scooter, ferito un uomo | VIDEO

StrettoWeb

Un brutto incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla strada che collega Tropea a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. Lo scontro, come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è stato tra un’auto e uno scooter. Nel sinistro il conducente a bordo del mezzo a due ruote, un uomo in età, sembrerebbe abbia riportato ferite. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine e i soccorritori del 118 per prestare le prime cure al malcapitato.

Le immagini dell'incidente tra Tropea e Ricadi