Incidente tra due auto nell’Ennese: tre feriti, coinvolta anche una donna incinta

E’ di tre feriti, uno dei quali gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 117, in contrada Salinelle, nell’Ennese e che coinvolto due auto. In una c’era un pensionato di 88 anni, nell’altra due donne, madre e figlia, con quest’ultima al settimo mese di gravidanza. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, le donne sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna. Sul posto i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco.