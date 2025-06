Incidente sull’A2, autocarro si ribalta: traffico rallentato e code in direzione sud

StrettoWeb

Sull’Autostrada A2 “Del Mediterraneo” il traffico è temporaneamente rallentato con code, in direzione sud, all’altezza del km 41,900, a causa del ribaltamento di un autocarro nel territorio di Campagna, in provincia di Salerno. Al momento si transita solo sulla corsia di sorpasso. Si consiglia ai veicoli leggeri di uscire allo svincolo di Campagna, proseguire lungo la statale 19 e rientrare in autostrada allo svincolo di Petina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.