Inchiesta su Occhiuto, il Procuratore Curcio: “nessuna indagine telecomandata, non siamo carnefici”

StrettoWeb

“Non siamo i carnefici di nessuno. Ognuno è libero di difendersi come vuole. Come Procura abbiamo fatto quello che si fa fisiologicamente in questi casi. Nessuna indagine telecomandata”. Così il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Curcio, intervenendo a Lamezia Terme a “Trame”, il festival dei libri sulle mafie, ha parlato dell’inchiesta in cui é indagato per corruzione il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Curcio ha detto, tra l’altro, che l’atto giudiziario ricevuto da Occhiuto e dagli altri indagati é un avviso di proroga delle indagini preliminari emesso dal Gip su richiesta della Procura.

“L’avvio di questa inchiesta – ha aggiunto Curcio – risale al mese di maggio del 2024, quando io ero ancora Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme”. “Quando viene notificata agli avvocati una richiesta di proroga di indagini preliminari – ha poi detto il procuratore Curcio a proposito dell’affermazione di Occhiuto secondo la quale gli sono state negate le carte dell’indagine – la legge processuale non prevede alcun accesso agli atti, indipendentemente da chi lo richiede. L’accesso non può avvenire. Se lo avessimo consentito avremmo commesso un abuso”.

Curcio ha sottolineato inoltre il fatto che “la Procura non ha diffuso ai media alcun atto dell’indagine. Se qualcosa é stato pubblicato sui giornali é perché a diffonderlo é stato qualcuno degli indagati. Non certamente noi, che non abbiamo alcun interesse in tal senso“. Curcio ha riferito anche che “uno dei Procuratori aggiunti ha contattato lil difensore di Occhiuto per concordare una data, nei prossimi giorni, per consentire al presidente di fare dichiarazioni spontanee. Si sono accordati e si procederà serenamente. Noi non neghiamo diritti. Il nostro ruolo é quello di accertare i fatti“.