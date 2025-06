Incendio sull’A2 tra Gerocarne e Soriano Calabro: colonna di fumo e Vigili del fuoco sul posto | VIDEO

StrettoWeb

Un po’ di apprensione nella serata odierna, mercoledì 4 giugno, per gli automobilisti che hanno percorso l’A2 nei pressi di Vibo Valentia a causa di un incendio. Il rogo, di cui non si conosce ancora l’origine, è scoppiato nel tratto di strada tra Gerocarne e Soriano Calabro, due paesi in provincia di Vibo Valentia. Una densa coltre di fumo grigio si è alzata da uno dei due lati della carreggiata, visibile anche da molto lontano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. In calce all’articolo il video realizzato per StrettoWeb da Graziano Tomarchio che documenta la scena poco dopo le 20:00.