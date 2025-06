Incendi in Sicilia: anziano gravemente ustionato

StrettoWeb

Paura in Sicilia dove un anziano è rimasto gravemente ustionato nella zona di Rio Forgia, nel territorio di Valderice, in provincia di Trapani. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai volontari dell’associazione SOS Valderice che sono intervenuti per fermare l’incendio. I volontari hanno subito allertato il 118, ma viste le gravi condizioni del malcapitato, che aveva ustioni in varie parti del corpo, è stato allertato un elicottero.

Il mezzo ha trasportato in ospedale l’anziano signore. Sul posto le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco