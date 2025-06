Incendi, domani allerta arancione in tutta la Sicilia

StrettoWeb

La Protezione Civile della Sicilia ha pubblicato un’allerta per rischio incendi e ondate di calore valida per la giornata di domani, giovedì 12 giugno. Prevista allerta arancione per rischio incendi su tutta l’Isola. Per quanto riguarda, invece, le ondate di calore, allerta gialla per le città di Palermo e Messina, dove le temperature massime percepite saranno di +33°C.