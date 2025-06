“L’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella società”, iniziativa del COA di Palmi a Taurianova | INTERVISTE

StrettoWeb

Buona partecipazione di pubblico all’incontro sul tema “L’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società: aspetti giuridici e prospettive future” organizzato, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi nell’area Fieristica di Villaggio Sud – Agrifest a Taurianova. Il dibattito, inserito nel programma e svoltosi nel contesto socio-culturale della Festa della Cooperazione Agrifest, è stato introdotto dall’Avv. Marica Guerrisi e moderato dal Consigliere dell’Ordine, referente per la Formazione, l’Avv. Vincenzo Barca. Dopo i saluti istituzionali del Vicepresidente nazionale del CNF l’Avv. Francesco Napoli, il saluto della Presidente del Tribunale di Palmi, la dott.ssa Natina Pratticò, che nel suo intervento ha voluto soffermarsi sulla distinzione tra intelligenza artificiale debole e la cosiddetta IA forte

Successivamente, i saluti e l’intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’Avv. Angelo Rossi, il quale ha sottolineato come l’IA sta cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo, e le sue applicazioni continueranno a crescere e ad evolversi nel tempo, anche nell’ambito del Diritto, evidenziando come gli Avvocati e tutti gli operatori del settore debbano essere protagonisti attivi di questo cambiamento.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: