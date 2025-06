“Il tempo del mandorlo” chiude la rassegna “Il Maggio dei Libri”

StrettoWeb

Si è conclusa con grande partecipazione e intensità emotiva la rassegna “Il Maggio dei Libri”, promossa dall’ Ass. CGS SALES-APS. A suggellare il ciclo di incontri la presentazione del romanzo “Il tempo del mandorlo” di Rosario Rocca, tenutasi mercoledì 4 Giugno presso il cortile della Biblioteca Comunale di Bova Marina. L’incontro, magistralmente condotto dalla Prof.ssa Grazia Sofo e dall’Avv. Vincenzo Crupi, ha offerto un’immersione profonda nelle pagine di un romanzo appassionante e coinvolgente che si configura come un viaggio attraverso la memoria, un’esplorazione di quella geografia dell’anima, custode intima di ricordi e sensazioni, di momenti fuggevoli eppure duraturi ed eterni da scandire ancora l’esistenza.

E un mandorlo, simbolo di rinascita e resilienza, che funge da filo conduttore, richiamando immagini di una Calabria autentica, positiva, non più solo “buco nero” da cui fuggire, ma terra in cui c’è ancora spazio per essere felici. Una storia personale che si apre ad un respiro universale, un romanzo capace di toccare le corde più profonde dell’anima per chiunque voglia riscoprire il valore del tempo, dei ricordi, delle emozioni e della propria identità. Nel corso della serata, la Prof.ssa Sofo, con illuminata capacità critica, ha saputo cogliere le sfumature più recondite del testo di Rocca, armonizzando le radici più profonde e le trame della narrazione.

La sua analisi si è concentrata sulla capacità dell’autore di trasformare i ricordi personali in un patrimonio collettivo, rendendo universali le esperienze più intime. “Rosario Rocca – ha commentato la stessa – ci invita a riscoprire la bellezza nelle piccole cose, a rallentare il passo e ad ascoltare il richiamo della nostra terra“.

L’Avv. Vincenzo Crupi, dal canto suo, ha arricchito la discussione con la sua prospettiva, ponendo l’accento sul valore culturale e sociale dell’opera, sottolineando come “Il tempo del mandorlo” non sia solo un bel libro da leggere, ma anche un invito alla riflessione sull’importanza delle radici e sul legame indissolubile tra l’uomo e il proprio ambiente. Ha elogiato la capacità di Rocca di affrontare tematiche profonde con delicatezza, pur senza rinunciare a momenti di intensa emozione.

L’autore ha condiviso con il pubblico alcune delle ispirazioni che lo hanno guidato, raccontando aneddoti legati ai personaggi e ai luoghi descritti e svelando la genesi di alcune delle pagine più toccanti. “Scrivere ‘Il tempo del mandorlo’ è stato per me un modo per onorare il passato e per dare voce a quelle memorie che rischiavano di svanire – ha spiegato Rocca –. Spero che questo libro possa far riscoprire a chi lo leggerà la bellezza e il valore dei propri ricordi.”

A rendere particolarmente vivo l’incontro sono stati gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina, protagonisti attivi del dialogo con l’autore. Attraverso riflessioni e domande mirate, hanno saputo toccare i nodi centrali del romanzo: l’identità, il radicamento, la memoria e il coraggio di guardare al futuro senza rinnegare il passato. L’incontro si è trasformato in un momento di confronto autentico, in cui parole, ricordi e speranze si sono intrecciati, lasciando un segno profondo tra i presenti.

Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Bova Marina, la cui presenza e partecipazione confermano una collaborazione costante e proficua con le realtà culturali e scolastiche del territorio. Un ringraziamento particolare è rivolto anche alla Dirigente scolastica, Dott.ssa Domenica Minniti, per il sostegno e l’impegno nell’offrire agli studenti occasioni formative ricche e aperte al dialogo con la cultura. Infine, un grazie speciale agli studenti, veri protagonisti della serata che, con entusiasmo, creatività e intelligenza, hanno saputo trasformare la presentazione in un’esperienza viva e condivisa, capace di far vibrare il cuore del pubblico.