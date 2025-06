Il liceo “Pizi” di Palmi vince all’Amenanos Festival

StrettoWeb

Un cammino costellato di emozioni e soddisfazioni quello delle “Coefore” di Eschilo, portate in scena dagli studenti dell’Istituto scolastico “Nicola Pizi” di Palmi nell’ambito del concorso riservato alle scuole del Festival Amenanos di Catania. Dopo aver debuttato il 27 marzo scorso, nel magico scenario del teatro antico di Larissa, in Tessaglia, ricevendo una calorosa accoglienza, la rappresentazione è sbarcata a Catania per la sezione finale del concorso che ha visto “fronteggiarsi”, con le armi del talento e della cultura classica, venti Istituti scolastici italiani e stranieri.

La finale

Gli studenti del “Pizi” , coordinati dalle prof.sse Maria Bonfiglio, Cinzia Grillea e Rita Gaudio, sono andati in scena nel teatro antico della città etnea il 30 maggio scorso, facendo rivivere, con sensibilità e competenza, tutte le emozioni del dramma di Eschilo. Dopo gli applausi del pubblico di Catania, è naturalmente scattata l’attesa delle decisioni della Commissione di esperti, chiamata a valutare gli spettacoli teatrali delle scuole. Martedì scorso, infine, il verdetto con la sorpresa più bella: il “Pizi” vincitore del primo premio ex aequo.

La proclamazione, durante la cerimonia di premiazione, è stata accolta da comprensibile gioia e soddisfazione da tutta la comunità scolastica del “Pizi”, a partire dalla sua Dirigente, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci: “Questo premio – ha dichiarato – costituisce un bellissimo suggello ad un cammino fatto di impegno, di prove, di creatività che ha visto i nostri ragazzi, ben guidati dalle docenti responsabili del progetto, esprimere talento e capacità. Siamo convinti che la scuola debba fare proprio questo, puntando alla formazione globale della persona e offrendo occasioni preziose di espressione di tutte le qualità che i nostri ragazzi possiedono”.