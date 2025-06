Il G7 appoggia Israele: Iran non deve avere nucleare

StrettoWeb

I Paesi membri del G7 (Italia, Francia, Germania, Giappone, UK, Canada e USA) appoggiano il diritto di Israele all’autodifesa contro l’ambizione nucleare dell’Iran. “L’Iran non deve mai avere un’arma nucleare e abbiamo più volte espresso le nostre forti preoccupazioni riguardo ai suoi missili balistici: una soluzione diplomatica rimane il modo migliore nel lungo periodo per affrontare la questione“. È quanto dichiarato dal presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alla luce dell’escalation in Medio Oriente. von der Leyen si trova a Kananaskis, in Canada, dove oggi inizia il vertice del G7. “Nella conversazione telefonica con il premier Netanyahu ho ribadito il nostro impegno per la stabilità e la pace nel Medio Oriente“, ha detto von der Leyen.

“Questo è il momento di attenuare l’escalation tra Israele e Iran, non si deve permettere a quest’ultimo di sviluppare armi nucleari“, ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo della Commissione. “Il ruolo del G7 è essenziale nell’affrontare le principali sfide geopolitiche: dobbiamo aumentare i nostri sforzi nel Medio Oriente. – ha aggiunto – La questione deve essere trattata con i mezzi diplomatici, è arrivato il momento per la diplomazia e per creare occasioni per ridurre l’escalation tra Iran e Israele“.

Herzog ai leader del G7: “fermare l’ambizione nucleare dell’Iran”

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha rivolto un appello ”ai leader mondiali riuniti al G7” in Canada per chiedere loro di ”fermare l’ambizione nucleare dell’Iran” e “l’immediato ritorno di ogni ostaggio da Gaza”.

Herzog ha affermato in un post condiviso sui propri canali social che ”il terrorismo iraniano prende di mira civili innocenti e distrugge vite. Siamo forti, resilienti e uniti. L’Iran diffonde il caos, arma i suoi alleati e corre verso la bomba. Stiamo lottando per il mondo libero”.