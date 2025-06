“I Giorni dell’Olio” fa tappa ad Agnana: tra uliveti e frantoi per celebrare l’eccellenza dell’IGP calabrese

StrettoWeb

“Una tappa imperdibile”, è stata definita. Ad Agnana, in provincia di Reggio Calabria, ennesima occasione di condivisione con il Consorzio Olio di Calabria Igp ed il progetto “I Giorni dell’Olio – EVO Experience”. Tappa presso l’Azienda Sità. “Un’esperienza autentica tra uliveti, frantoi e storie di passione contadina. L’obiettivo? Far conoscere la qualità, la tradizione e il territorio racchiusi in ogni goccia di questo straordinario olio”, dicono spesso dal Consorzio. La “musica” è sempre la stessa, quella della qualità del progetto. Cambiano, ovviamente, i musicanti. Iniziativa finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1.

In un momento in cui l’autenticità e la qualità dei prodotti agroalimentari diventano sempre più centrali nella scelta dei consumatori, il progetto “I Giorni dell’Olio” promosso dal Consorzio Olio di Calabria IGP rappresenta un’iniziativa strategica e culturale di straordinaria rilevanza.

Attraverso una serie di tappe itineranti all’interno delle aziende associate dislocate sul territorio calabrese, il progetto si propone di valorizzare il patrimonio olivicolo regionale, mettendo in contatto diretto produttori, consumatori e appassionati del settore. Ogni azienda apre le proprie porte per raccontare non solo il processo produttivo, ma anche le storie, le tradizioni e i volti che si celano dietro ogni bottiglia di olio. Così è stato anche ad Agnana.

“Questo percorso, che si snoda tra colline, uliveti secolari e frantoi, diventa un’opportunità per educare alla qualità, per far comprendere cosa significhi certificazione IGP, ma anche per promuovere turismo enogastronomico, sostenibilità ambientale e senso di appartenenza a una comunità produttiva orgogliosa delle proprie radici”, le parole ed i pensieri del presidente Magliocchi.

“I Giorni dell’Olio” è dunque molto più di un evento promozionale: è un manifesto culturale che unisce economia, territorio e identità. Rafforza la filiera, aumenta la visibilità delle piccole e medie imprese locali e costruisce fiducia tra produttori e consumatori.