Due ex Messina di nuovo insieme: Modica chiama Adragna all’Hamrun Spartans

Due ex Messina di nuovo insieme. Gabriel Adragna, giovane calciatore classe 2006, è un nuovo calciatore dell’Hamrun Spartans, top club del campionato maltese, oggi allenata dal tecnico mazarese Giacomo Modica. Adragna, primavera del Messina, era stato notato proprio dal tecnico Giacomo Modica che, impressionato dalle sue qualità, lo aveva convocato in prima squadra nella stagione 2023-2024 per la gara contro il Monopoli.

Nella stagione 2024-2025, inserito in prima squadra, Adragna gioca contro Trapani, Juve Next Gen, Taranto e Cerignola. Con l’addio di mister Modica dai biancoscudati, il calciatore trapanese si trasferisce in Serie D all’Igea Virtus. Ora il trasferimento a Malta con l’Hamrun Spartans che parteciperà ai preliminari di Champions League.