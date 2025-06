Guerra Israele-Iran, a Teheran la gente urla: “morte a Khamenei” | VIDEO

StrettoWeb

Un video che ha rapidamente fatto il giro dei social network mostra una scena straordinaria e potenzialmente storica: nel cuore della notte, dalle finestre buie dei palazzi di Teheran, decine di voci si sollevano in un coro di protesta. “Morte a Khamenei!” e “Morte al dittatore!” risuonano nel silenzio della capitale iraniana, in un momento in cui il paese è sospeso tra paura e rabbia per la guerra in atto con Israele.

Il filmato è diventato virale mentre la tensione tra Iran e Israele sono sfociate in una serie di attacchi reciproci negli ultimi giorni. Le immagini mostrano la città avvolta nell’oscurità, il silenzio spezzato da urla che rimbalzano da una parte all’altra e sottolineano come la gente abbia voglia di pace e, soprattutto, di rovesciare il regime.