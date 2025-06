Guerra Israele-Iran, è solo l’inizio: “il vero obiettivo è rovesciare il regime islamico”

StrettoWeb

Prosegue la forte tensione in Medio Oriente con un conflitto tra Iran e Israele che si potrebbe anche espandere nell’area. Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Eyal Zamir, e il comandante dell’Aeronautica militare, Tomer Bar, hanno annunciato che i caccia israeliani inizieranno a operare “liberamente” nei cieli sopra la capitale iraniana in quanto “la strada per Teheran è stata spianata”. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, citando una valutazione ufficiale pubblicata stamani dallo Stato maggiore. L’annuncio arriva dopo una serie di bombardamento condotti dall’Aviazione israeliana, che secondo le Idf hanno colpito sistemi di difesa aerea attivi nella zona di Teheran.

Colpito l’aeroporto di Mehrabad

Secondo l’agenzia iraniana “Fars”, colpito l’aeroporto di Mehrabad. Media locali riportano che nel sito si sono sviluppati incendi. Lo scalo ospita una base dell’aeronautica militare iraniana con caccia da combattimento e aerei da trasporto. Questo è il quarto aeroporto che Israele attacca in Iran dall’inizio della campagna.

Presi di mira depositi di armi e obsoleti aerei da combattimento iraniani

Nell’attacco dell’Idf di ieri sera nell’Iran occidentale e nell’area della capitale per mettere fuori uso l’aeroporto internazionale vicino a Teheran, sono stati presi di mira anche depositi di armi e obsoleti aerei da combattimento iraniani. L’esercito riferisce di essersi concentrato principalmente sui sistemi antiaerei iraniani.

“L’obiettivo è rovesciare il regime iraniano”

Secondo Reuters “la portata degli attacchi, la scelta degli obiettivi e le dichiarazioni dei leader israeliani dimostrano che, oltre a rimuovere la minaccia nucleare dell’Iran, Israele si è posto anche l’obiettivo di rovesciare il regime iraniano”.

Le immagini satellitari dell’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran dopo gli attacchi aerei israeliani di ieri:

Le foto dei danni causati alla base missilistica attaccata ieri dall’Idf a Tabriz: