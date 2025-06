Guerra Iran – Israele, l’Aviazione israeliana colpisce impianti di stoccaggio di missili a lungo raggio | VIDEO

StrettoWeb

“Oggi i jet da combattimento dell’Aviazione israeliana hanno sorvolato il territorio iraniano e hanno iniziato a colpire le strutture di stoccaggio contenenti missili terra-terra a lungo raggio, noti come “Khorramshahr,” nella zona di Yazd. Alla luce del giorno, abbiamo sorpreso il quartier generale dei missili ‘Imam Hussein’ nel centro dell’Iran, il bersaglio più lontano che abbiamo colpito fino ad oggi. Abbiamo distrutto i missili Khorramshahr prima che venissero lanciati contro Israele e colpito i tunnel usati per stoccare i missili”. E’ quanto comunica in una nota l’IDF.

“Stiamo continuando a effettuare ondate di attacchi in tutta l’Iran, interrompendo la capacità del nemico di lanciare salve sul territorio israeliano, degradando le loro capacità di fuoco e operando in modo decisivo per difendere il fronte interno israeliano e ridurre il lancio di razzi“, conclude l’Idf.