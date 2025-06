Guerra Iran, i bombardieri USA hanno sorvolato la Sicilia per la storica missione. Cambia il regime di allarme a Sigonella | DETTAGLI

StrettoWeb

Gli Stati Uniti stanno diffondendo tutte le informazioni relative all’attacco militare condotto contro il programma nucleare iraniano. A confermarlo è il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth: “Abbiamo distrutto il programma nucleare iraniano. Gli attacchi all’Iran sono stati un incredibile e travolgente successo. Gli Stati Uniti non hanno preso di mira truppe o cittadini iraniani. Gli Stati Uniti non cercano la guerra, ma agiranno con decisione quando il nostro popolo e i nostri partner saranno minacciati“. Il Segretario alla Difesa Hegseth ha poi aggiunto che l’attacco alle strutture nucleari iraniane è stata la missione operativa B-2 più lunga dal 2001, quando c’è stata l’invasione USA dell’Afghanistan.

Hegseth ha aggiunto che “Questa missione non riguardava e non riguarda il cambio di regime. Il Presidente ha autorizzato un’operazione di precisione per neutralizzare le minacce ai nostri interessi nazionali poste dal programma nucleare iraniano”. “La nostra valutazione – ha aggiunto – è che tutte le nostre munizioni di precisione hanno colpito dove volevamo che colpissero e hanno avuto l’effetto desiderato, il che significa che soprattutto a Fordow, che era l’obiettivo principale, crediamo di aver ottenuto la distruzione delle capacità in quel luogo“.

Il Vice-Presidente USA, JD Vance, ha detto: “Noi non siamo in guerra con l’Iran. Siamo in guerra con il programma nucleare iraniano“.

Il Capo dello Stato Maggiore degli Stati Uniti, Dan Caine, ha fornito tutti i dettagli sull’operazione innanzitutto chiarendo che l’attacco all’Iran è stata chiamata “Operazione Midnight Hammer”. Il generale Dan Caine afferma che l’operazione ha coinvolto 7 bombardieri B-2 decollati dagli Stati Uniti verso est e che altri bombardieri B-2 si sono diretti verso ovest come diversivo. Questo significa, come mostrato chiaramente dalle mappe, che i bombardieri che hanno colpito l’Iran hanno attraversato l’oceano Atlantico e il Mediterraneo, sorvolando la Sicilia, sia all’andata che al ritorno. Inoltre, un sottomarino della Marina statunitense ha lanciato due dozzine di missili Tomahawk contro obiettivi infrastrutturali chiave a Isfahan, mentre i bombardieri B-2 entravano nello spazio aereo iraniano.

Guerra Iran, allerta massima a Sigonella e in tutte le basi USA d’Italia

È allerta massima nelle basi americane in Italia dopo l’attacco statunitense in Iran della notte scorsa. Da Aviano a Sigonella, secondo quanto si apprende, l’attenzione è massima. Rafforzati i dispositivi messi in campo per garantire la sicurezza dei militari.

Sigonella, il cuore strategico degli USA nel Mediterraneo: perché è cruciale in un conflitto in Medio Oriente

La base militare di Sigonella, situata in Sicilia nei pressi di Catania, è uno dei più importanti hub strategici degli Stati Uniti e della NATO nel Mediterraneo. In caso di conflitto in Medio Oriente, questa base si confermerebbe come un elemento fondamentale per il dispiegamento di forze, l’intelligence e il supporto logistico.

Una posizione geografica senza eguali

Sigonella si trova in un punto nevralgico tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Questa posizione consente agli Stati Uniti di:

Raggiungere rapidamente aree di crisi in Siria, Iraq, Iran e nella Penisola Arabica;

Monitorare il Canale di Suez e il traffico navale nel Mediterraneo orientale;

Coordinare operazioni con alleati europei e mediorientali.

La distanza ridotta da scenari potenzialmente ostili permette tempi di reazione rapidi e un raggio d’azione ideale per missioni di ricognizione, attacco e supporto.

Un centro operativo per i droni e l’intelligence

Sigonella ospita un’importante infrastruttura per le operazioni dei droni militari americani, in particolare gli MQ-9 Reaper. Questi velivoli sono fondamentali per:

Sorveglianza a lungo raggio sulle rotte del terrorismo jihadista;

Operazioni di ricognizione e targeting su obiettivi sensibili;

Controllo del traffico aereo e marittimo in aree di crisi.

Inoltre, la base ospita assetti della NATO Ground Surveillance (AGS), un sistema radar avanzato per il monitoraggio terrestre a lungo raggio.

Supporto logistico e rifornimento in volo

Sigonella è una base di transito cruciale per:

Velivoli cargo (C-130, C-17) e aerei da rifornimento (KC-135, KC-10);

Operazioni mediche e evacuazioni sanitarie;

Rotazione di truppe e mezzi diretti verso il Medio Oriente.

In caso di conflitto, la capacità di rifornimento aereo è essenziale per mantenere operative le forze in scenari desertici o ostili.

Coordinamento NATO e interoperabilità

La presenza combinata di forze statunitensi, italiane e NATO permette una sinergia tra più paesi. Questo consente:

Condivisione in tempo reale delle informazioni di intelligence;

Coordinamento delle missioni multinazionali;

Capacità di risposta collettiva in base all’Articolo 5 dell’Alleanza Atlantica.

Sigonella funge anche da ponte logistico tra il Comando Europeo (EUCOM) e il Comando Centrale (CENTCOM), responsabile delle operazioni USA in Medio Oriente.

Impatto sull’equilibrio geopolitico

In un contesto di tensioni crescenti con l’Iran, oppure in caso di escalation in Israele, Libano o Yemen, Sigonella:

Garantisce una piattaforma stabile e sicura da cui lanciare operazioni;

Riduce la necessità di impiegare basi in paesi mediorientali instabili;

Dimostra la proiezione di potenza degli Stati Uniti anche fuori dal territorio nazionale.

Inoltre, la sua presenza rafforza la deterrenza nei confronti di potenze come la Russia, che ha interessi diretti in Siria e nel Mediterraneo orientale. La base di Sigonella è molto più di un avamposto militare: è un pilastro strategico per qualsiasi operazione nel Medio Oriente e nell’intero scacchiere mediterraneo. In un’epoca di instabilità e competizione geopolitica, il suo ruolo sarà sempre più centrale per la sicurezza dell’Occidente e dei suoi alleati.