Grave incidente sulla SS106 in provincia di Reggio Calabria, centauro trasportato in ospedale con l’elisoccorso

StrettoWeb

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica che in mattinata si è verificato un grave incidente stradale, poco dopo le 11:00, lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel tratto compreso tra Roccella Ionica e Caulonia, in contrada Vasì. A scontrarsi sono stati una motocicletta e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il motociclista. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso un ospedale specializzato. Al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica, in particolare il Nucleo Radiomobile, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.