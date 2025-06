Grave incidente a Catanzaro: muore centauro 35enne | NOME

StrettoWeb

Incidente stradale mortale nel tardo pomeriggio a Catanzaro. La vittima é un trentacinquenne, Ivan Rubino. Era alla guida di una moto di grossa cilindrata che per cause in corso d’accertamento, in via del Conti Falluc, in una zona periferica della città, si é scontrata con un’automobile. Rubino, le cui condizioni erano apparse subito molto gravi, è deceduto pochi minuti dopo essere giunto in ospedale. Sul posto il personale del 118 ed i vigili del fuoco insieme alla polizia locaIe, che ha ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.