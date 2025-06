Grave incendio devasta il centro sportivo della Fiorentina: in ospedale tre giovani calciatori e un 41enne

StrettoWeb

Sono stati portati tutti in ospedale in codice verde, il meno grave, tre giovani calciatori e un 41enne dopo l’incendio scoppiato all’interno del Viola park a Bagno a Ripoli, il centro della Fiorentina calcio intitolato al patron Viola Rocco Commisso e costruito alle porte di Firenze. I tre giovani sono due 17enni e un 19enne. Come il 41enne sono stati portati per controlli al vicino ospedale di Ponte a Niccheri, per aver respirato i fumi della combustione del rogo che si sarebbe sviluppato al primo piano dell’immobile che ospita il dormitorio. A seguito dell’incendio è scattata la procedura della maxiemergenza sanitaria.

Incendio al Viola Park, sindaco Bagno a Ripoli: “notte di paura”

“Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene. Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai vigili del fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio“. Così il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze) Francesco Pignotti in merito all’incendio scoppiato questa notte al Viola Park.

Incendio Viola Park, Fiorentina: “fiamme all’interno di una camera, cause da chiarire”

E’ “divampato all’interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile“, per “causa ancora da chiarire” l’incendio che la notte scorsa ha interessato il Rocco B. Commisso Viola Park a Bagno a Ripoli (Firenze). Così in una nota la Fiorentina calcio. “Il sistema d’allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente – si spiega poi – hanno garantito rapidamente l’evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari; sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell’incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza”.