Grande successo per il Beach Pro Tour – Futures Messina 2025

Si è concluso ieri, nel cuore della città di Messina, la terza edizione del Beach Pro Tour Futures, evento internazionale che ha trasformato Piazza Duomo in un’arena sportiva di altissimo livello. In quattro giornate di gare, 56 coppie provenienti da oltre 25 nazioni e da 5 continenti si sono sfidate davanti a migliaia di spettatori, regalando uno spettacolo tecnico ed emotivo che ha confermato il ruolo sempre più centrale della tappa messinese nel calendario internazionale del beach volley.

La giornata finale ha visto la vittoria, nel tabellone maschile, della coppia italiana formata da Alex Ranghieri e Tobia Marchetto, che ha superato i connazionali Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso con il punteggio di 2-1 (21-17, 18-21, 15-11). Un successo che riporta l’Italia sul gradino più alto del podio in una tappa casalinga del circuito Futures. Nel torneo femminile, a trionfare è stata la coppia ceca composta da Martina Maixnerová e Kylie Neuschaeferová, che ha chiuso il proprio percorso con una vittoria netta per 2-0 (21-18, 21-15) contro le svizzere Menia Bossart e Annique Kernen, dopo essere partita dalle qualificazioni.

Podio Maschile

1° posto: Alex Ranghieri / Tobia Marchetto (Italia)

2° posto: Samuele Cottafava / Gianluca Dal Corso (Italia)

3° posto: Kristoffer Møllgaard / Jacob Houmann (Danimarca)

Podio Femminile

1° posto: Martina Maixnerová / Kylie Neuschaeferová (Repubblica Ceca)

2° posto: Menia Bossart / Annique Kernen (Svizzera)

3° posto: Klára Pavelková / Anna Pavelková (Repubblica Ceca)

L’edizione 2025 del Beach Pro Tour Futures ha rappresentato l’atto conclusivo di una settimana dedicata al grande beach volley internazionale, aperta dalla Volleyball Nations Cup. L’intero evento ha coinvolto atleti, tecnici, staff e pubblico in un progetto sportivo e culturale di respiro internazionale, rafforzando la vocazione di Messina come città aperta allo sport e all’ospitalità.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dalle istituzioni locali per la riuscita dell’evento, che ha potuto contare su un’organizzazione precisa e su una partecipazione entusiasta della cittadinanza. La “Beach Arena Comune di Messina”, allestita in Piazza Duomo, ha ospitato non solo le gare ma anche un villaggio sponsor, eventi collaterali, musica e intrattenimento, contribuendo alla valorizzazione del centro storico e al rilancio turistico del territorio.

L’evento è stato promosso dal promoter locale Team Volley Messina con il patrocinio del Comune di Messina e dalla Federazione Italiana Pallavolo, con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Sicilia, del Comitato Territoriale FIPAV Messina, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando della Brigata Aosta oltre a una rete di partner e sponsor locali e nazionali.

Presidente Comitato Territoriale FIPAV Messina, Alessandro Zurro: “Il Beach Pro Tour Futures è molto più di un evento sportivo”

“Questa edizione del Beach Pro Tour Futures ha dimostrato come Messina possa essere al centro della scena internazionale del beach volley e dello sport in generale. Desidero ringraziare profondamente il Comune di Messina, la Federazione Italiana Pallavolo, la Brigata Aosta, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno reso possibile un evento di questa portata. La sinergia tra istituzioni civili, mondo sportivo e realtà locali è stata determinante non solo per la riuscita tecnica del torneo, ma anche per l’impatto sociale ed economico generato“.

“Manifestazioni di questo livello producono valore: attraggono turismo sportivo, creano occasioni di promozione per il territorio e stimolano la crescita di un’identità collettiva sempre più proiettata verso l’apertura, l’inclusione e l’eccellenza. Messina ha risposto con entusiasmo, partecipazione e competenza: oggi possiamo dire che non siamo semplicemente ospiti di grandi eventi, ma promotori di un modello organizzativo e culturale che può e deve ‘fare scuola’“.

Presidente della Team Volley Messina, Daniela Cardile: “dietro ogni punto giocato c’è un lavoro continuo che dura tutto l’anno”

“Il Beach Pro Tour Futures è per noi il culmine visibile di un impegno che prosegue quotidianamente per dodici mesi. Team Volley Messina non è solo l’organizzatore dell’evento, ma un punto di riferimento stabile per lo sviluppo del beach volley e della pallavolo nella nostra provincia. Siamo attivi con tornei giovanili, attività promozionali e con una rete di tecnici, volontari e collaboratori che credono fortemente nella funzione educativa e sociale dello sport e senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile“.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i partner che hanno reso possibile questo evento: dalle istituzioni pubbliche ai partner tecnici, dagli sponsor privati ai volontari che, con passione e competenza, hanno contribuito alla riuscita di ogni singolo momento. Un grazie particolare va al Comune di Messina, alla Federazione Italiana Pallavolo, alla Brigata Aosta, ai Vigili del Fuoco e a tutte le aziende che hanno creduto nel progetto e sostenuto concretamente la realizzazione dell’evento“.

“Dal punto di vista tecnico e logistico, anche quest’anno abbiamo alzato l’asticella: due campi da gara in pieno centro città, un villaggio accogliente e funzionale, un team organizzativo strutturato in ogni dettaglio, due eventi di beach volley internazionale e 5 eventi musicali la sera“.

“Organizzare un evento di questo tipo significa costruire una macchina complessa, ma anche bella, in grado di unire la città intorno a un progetto comune. E la risposta della città, delle istituzioni e degli sponsor è stata entusiasmante. Questo è il segnale più forte: a Messina c’è un sistema pronto per ospitare, crescere e innovare“.