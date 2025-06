Goran Zinzirovski racconta i segreti del progetto Vis Academy

StrettoWeb

“Questo progetto lo sognavamo da anni, ma ora finalmente abbiamo le giuste risorse per realizzarlo“. Zinzirovsi, esperto recruiter attivo in tutto il mondo, presenta con entusiasmo la nuova accademia basket che sta nascendo a Reggio Calabria. “Mi occuperò di scouting in tutta Europa e nel mondo – spiega Goran – oltre agli allenamenti individuali. Uniremo giovani talenti locali a un numero limitato di giocatori stranieri per creare una squadra competitiva a livello internazionale“.

Già confermato il primo importante appuntamento: “Organizzeremo un torneo Eybl al Palabotteghelle in collaborazione con un’organizzazione europea. Avremo team da tutta Europa e dagli Stati Uniti“. Un successo recente fa ben sperare: “A Budapest abbiamo vinto la Challenge Cup, ottima vetrina per la nostra accademia amaranto. Ma non ci fermeremo qui, vogliamo competizioni sempre più prestigiose“.

“Quattro anni fa ne parlavamo con Luigi Di Bernardo – ricorda commosso Goran – Oggi quel sogno si sta concretizzando. Dovremo lavorare sodo, viaggiare, confrontarci con i migliori, ma siamo pronti a questa sfida“. L’obiettivo è chiaro: elevare il livello del basket calabrese portandolo sullo scenario internazionale, grazie a una struttura organizzativa solida e a una visione senza confini.