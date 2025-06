Giugno Locrese 2025, Mariella Costa riceve il premio “Umberto Ferraro”

StrettoWeb

Grande emozione nella Biblioteca “Gaudio Incorpora”, all’interno del Palazzo Nieddu del Rio di Locri, per la consegno del Premio “Umberto Ferraro” all’artista roccellese Mariella Costa, nell’ambito della manifestazione culturale “Giugno Locrese 2025”. Un riconoscimento prestigioso, che ha reso onore e lustro alla bravura e all’instancabile produttività della Costa, ma soprattutto al suo più grande progetto: “Il Parco degli Dei” a Roccella Ionica.

Un sogno diventato realtà, fatto di passione, volontà, amore per l’arte e per le radici della propria terra, espressione autentica e verace dell’artista. Un cammino che porta il visitatore ad immergersi in un passato glorioso, che ci appartiene dalla notte dei tempi e che viene presentato con la grazia e la fiera fermezza delle diverse figure scolpite, che sanno trasmettere l’audacia di storie antiche, che hanno forgiato le nostre vite e plasmato i nostri pensieri, legandoci, con filo indissolubile, a quella eredità, invidiata da tutto il mondo, che non conosce lo scorrere del tempo.

Così le parole della motivazione al Premio “Umberto Ferrara”: “All’artista Mariella Costa, per l’eccellenza del suo percorso creativo nel panorama artistico, nazionale ed internazionale, e per aver reso l’arte strumento di dialogo e di valorizzazione delle radici. Versatile e poliedrica, ha saputo sviluppare un linguaggio espressivo originale, profondamente radicato nella cultura, nei simboli e nell’anima della Calabria, portandolo con orgoglio e sensibilità sulle più importanti scene artistiche. Attraverso un’intensa attività espositiva, con mostre personali e collettive in numerosi Paesi, e grazie alla presenza delle sue opere in importanti collezioni pubbliche e private, ha conquistato un posto di rilievo nel mondo dell’arte contemporanea. Con la creazione del suggestivo “Parco degli Dei”, opera che fonde arte, natura e spiritualità, ha saputo dare vita ad un linguaggio simbolico di forte valore culturale e identitario, patrimonio della comunità”.

Le parole di elogio sono anche sprono all’artista, incitandola a continuare sempre l’affascinante e coinvolgente dialogo culturale tra presente e passato, che abbellisce ulteriormente questa terra calabra e la fa brillare con presenze, come quella di Mariella Costa, che credono che la creatività, declinata in tutte le sfumature dell’arte, possa salvare dall’oblio dell’indifferenza e della banalità. Complimenti a questa grande artista, eccellenza calabrese dei nostri tempi. “Se c’è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa di santo, puro, sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio di infinito e di vago, che chiamiamo anima, questa è l’arte” (Gustave Flaubert).