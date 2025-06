Giornata dello Sport, successo a Messina per la sinergia tra CONI e Movimento Sportivo Popolare

StrettoWeb

Passione e vitalità: è questo il bilancio del travolgente successo della Giornata Nazionale dello Sport a Messina Organizzata dal CONI Messina a cui ha dato un importante contributo fra gli altri, MSP, grazie alla sua straordinaria forza organizzativa , in sinergia con il CONI. Villa Dante è stata così trasformata in una cittadella di energia pura, invasa da centinaia di giovani e giovanissimi atleti. Il MSP di Messina è stato la forza motrice della giornata, schierando un imponente contingente di ben nove associazioni sportive affiliate. Un segnale potente della capillarità e del dinamismo del Movimento sul territorio, che ha saputo creare un’atmosfera elettrizzante e coinvolgente. “Oggi abbiamo dimostrato la forza inarrestabile del nostro Movimento!” ha dichiarato con orgoglio la segretaria provinciale Civita Simione. “Vedere la passione contagiosa negli occhi di così tanti ragazzi è la prova che il nostro impegno quotidiano sta costruendo il futuro dello sport a Messina. Questa non è solo una festa, è la celebrazione della nostra visione: uno sport per tutti, energico, inclusivo e vivo”.

Il parco di Villa Dante ha vibrato al ritmo di dieci diverse discipline, un mosaico di attività che ha messo in mostra il meglio dello sport di base: dalla grinta dell’atletica leggera alla strategia degli scacchi, dalla potenza del karate e del judo all’eleganza della ginnastica, fino al gioco di squadra di basket, baskin e baseball e al benessere del pilates.

Un successo certificato e applaudito dalla prestigiosa presenza dei vertici del CONI. Il nuovo Presidente del CONI Sicilia, Enzo Falzone, e la delegata provinciale Cristina Correnti hanno voluto essere presenti per testimoniare il loro apprezzamento per una macchina organizzativa impeccabile, riconoscendo il ruolo fondamentale e trainante del MSP.

La Giornata Nazionale dello Sport 2025 sarà ricordata a Messina come la giornata del trionfo del Movimento Sportivo Popolare: un’organizzazione che non si limita a partecipare, ma che ispira, aggrega e sprigiona un’energia positiva capace di contagiare un’intera città.