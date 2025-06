Giornata Nazionale dello Sport: attività e divertimento sul Lungomare di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

Anche la Calabria festeggia la Giornata Nazionale dello Sport con una due giorni, 14 e 15 giugno, ricca di attività sportive in ben 15 località di tutta la regione. La Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal CONI, quest’anno combacia con il Giubileo degli Sportivi e, grazie alla condivisione con la Curia e con i Vescovi calabresi, saranno tante le occasioni di riflessione e condivisione spirituale. Tante le iniziative a Castrovillari, Cosenza, Roccabernarda, Cirò Marina, Crotone, Squillace, Lamezia Terme, Catanzaro, Tropea, Vibo Valentia, San Ferdinando, Palmi, Campo Calabro, Locri.

E, ovviamente, non poteva mancare Reggio Calabria. Il Lungomare Falcomatà si è trasformato in uno splendido chilometro di sport all’aria aperta, sotto un caldo sole estivo e con una splendida vista sulla Sicilia. Dal basket alla pallavolo, dal softair al tennistavolo, dalla danza alla ginnastica, dalla lotta libera agli sport di contatto, passando per esposizioni di 500 e delle splendide moto del MotoClub RC, il centro cittadino si è animato all’insegna dello sport!