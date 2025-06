Giornata Nazionale dello Sport, Scopelliti: “grande successo in tutta la Calabria”

StrettoWeb

Cala il sipario sull’edizione 2025 della Giornata Nazionale dello Sport, un’edizione che ha visto la Calabria protagonista con ben 15 località coinvolte nella più grande festa dello sport italiano giovanile. Tante discipline, tantissimi giovani atleti che, nonostante un sole cocente, hanno colorato le piazze e le strade della nostra regione con il loro amore per lo sport. Castrovillari, Cosenza, Cirò Marina, Roccabernarda, Crotone, Lamezia, Squillace, Catanzaro, Tropea, Vibo Valentia, S. Ferdinando, Palmi, Locri, Campo Calabro e Reggio Calabria sono state queste che hanno fatto da cornice alla GNS 25.

Quella di quest’anno è stata un’edizione ancor più significativa grazie alla contemporaneità, voluta da Papa Francesco (e celebrata da Papa Leone XIV) e dal CONI, della celebrazione del Giubileo degli Sportivi che ha visto la celebrazione di tante SS. Messe, in luoghi che solitamente ospitano eventi sportivi, grazie alla vicinanza e alla sensibilità della Curia calabrese.

Le attività realizzate sul territorio, grazie all’instancabile lavoro dei vari organismi sportivi territoriali e delle società sportive calabresi, sono state impreziosite da alcuni momenti messi in piedi dallo staff del CONI Calabria come la diretta nazionale di sabato mattina da S. Maria dell’Isola a Tropea o l’Aeroshow di Giancarlo Fotia sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Il presidente Tino Scopelliti, dopo aver girato in lungo e in largo per la Calabria, si è detto “entusiasta perchè è stata una Giornata Nazionale dello Sport ad alti livelli con ben 15 località coinvolte ed era da anni che tutto ciò non succedeva, con piazze come Lamezia e Cirò Marina che da oltre un decennio non erano coinvolte. Tutte le località calabresi hanno riscosso un grande successo, nonostante il gran caldo di questi giorni. Ringrazio la Curia calabrese e tutti i Vescovi che hanno mostrato grande sensibilità presenziando sul territorio in occasione del Giubileo degli Sportivi. Dappertutto tanti giovani, tanti atleti, è stata veramente una gran bella Giornata Nazionale dello Sport e di questo siamo contentissimi. Speriamo di poter fare ancora più squadra con il territorio ed organizzare eventi di livello sempre più alto“.

Un sentito ringraziamento da parte del presidente Tino Scopelliti e del Comitato Regionale Calabria alle tantissime testate giornalistiche che hanno partecipato attivamente all’evento.