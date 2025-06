Giornata mondiale dell’Ambiente: oggi a Santa Maria Alemanna convegno e mostra finale del progetto SEMPER 3

StrettoWeb

Presente l’assessore alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione Liana Cannata, si è svolta oggi a Santa Maria Alemanna, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la manifestazione conclusiva del progetto “SEMPER 3 – inSiEMe per la vita sulla tERra Leggiamo il Territorio: l’Acqua e il Territorio. Ambiente, Biodiversità e Fenomeni Naturali”, promosso dalla sezione messinese dell’ANISN – Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana di Messina, con la collaborazione di ARPA Sicilia e dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sezione Messina, i prodotti multimediali sono stati proiettati in sala e i manufatti, realizzati dagli studenti delle scuole partecipanti, esposti in una mostra appositamente allestita.

Nel progetto sono stati coinvolti, anche in questa terza edizione, il sindaco del Comune di Messina e della Città Metropolitana Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e l’assessore Francesco Caminiti, sempre attenti a queste attività di educazione ambientale che coinvolgono tutta la comunità scolastica e di conoscenza del territorio. In continuità con il percorso che ha portato all’ottenimento della Bandiera Blu 2025, questa iniziativa rappresenta un contributo concreto alla riconferma del riconoscimento anche per il 2026, in un’ottica di valorizzazione ambientale e partecipazione civica. I siti oggetto di studio sono stati la zona costiera nord e sud comunale che, pur ricadendo sullo stesso territorio, presenta caratteristiche e peculiarità diverse conferite dai due mari che la lambiscono.

Percorso formativo

Il percorso formativo si è sviluppato attraverso incontri programmati, per l’intero anno scolastico, e un corso di formazione dei docenti per accompagnare gli alunni nella transizione ecologica culturale e seguirli nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile per perseguire gli obiettivi sociali, ambientali ed economici, riconosciuti nell’agenda 2030 dell’ONU. Il percorso formativo si è svolto in aula, in laboratorio e in campo, mettendo in evidenza conoscenze scientifiche. Il coinvolgimento dei docenti sperimentatori ha permesso la valutazione dell’apprendimento. Il progetto ha riscontrato notevole successo nella comunità scolastica attribuendo allo stesso grande ricaduta formativa.

Il comitato organizzativo è rappresentato dalla presidente ANISN Domenica Lucchesi, dalla vicepresidente Rindone e dalle prof.sse Portanome, Calabrò e Di Fazio.

Di seguito le scuole coinvolte: I.C.“La PIRA-GENTILUOMO” ME prof. ssa Luisa lo Manto; I.C. “S. MARGHERITA” Plesso NERI scuola secondaria di primo grado e scuola Primaria plesso Santo Stefano Medio – dirigente Fulvia Ferlito; I.C. “S. D’ACQUISTO” ME – Scuola secondaria di 1° grado e scuola primaria – dirigente Pietro Ruggeri; I.I.S.”A.M.JACI” ME – scuola secondaria di 2° grado – dirigente Maria Rosaria Sgrò; Liceo “E. AINIS” ME – scuola secondaria di 2° grado – dirigente Alessandra Minniti; I.I.S. “F. BISAZZA” ME – scuola secondaria di 2° grado – dirigente Giovanna Messina; IIS “LEONARDO” Giarre – scuola secondaria di 2° grado – dirigente Tiziana D’Anna; I.I.S.S. “GALILEO FERRARIS” Acireale – scuola secondaria di 2° grado – dirigente Orazio Barbagallo.

Diciannove i docenti formati, 309 gli studenti formati e 150 gli studenti presenti per presentare oggi i lavori realizzati.