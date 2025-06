Giornata della Marina, gli eventi in Sicilia | DETTAGLI

StrettoWeb

Lunedì 10 giugno 2025, la Marina Militare celebrerà la Giornata della Marina in tutte le proprie basi dislocate sul territorio nazionale e a bordo delle unità navali impegnate in missioni operative, sia in acque italiane che internazionali. Si tratta di una ricorrenza di grande rilevanza per tutto il personale della Forza Armata. In Sicilia le iniziative si terranno nei giorni 8, 9 e 10 secondo il seguente calendario:

Augusta – Sabato 8 e Domenica 09 giugno (ore 9.00 – 23.00)

Presso il comprensorio di Terravecchia, sede del Comando Marittimo Sicilia, in occasione della manifestazione velica Marisicilia Cup, la base sarà aperta alle visite. Sarà possibile accedere anche alla Sala Storica.

Augusta – Domenica 9 giugno (ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.00)

Presso la sede del Comando Quarta Divisione Navale (Banchina Tullio Marcon) e la sede della Stazione Navale (comprensorio Venuti), saranno visitabili le unità navali presenti in base, ormeggiate alle banchine Tullio Marcon e Arsenale.

Saranno inoltre allestiti stand dimostrativi di attività marinaresche e sanitarie. I visitatori potranno accedere anche alla Scuola Comando Navale, con esposizione delle attività svolte e dimostrazioni presso il simulatore di plancia.

Messina – Domenica 9 giugno (ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 16.30)

Apertura al pubblico del Forte San Salvatore, con possibilità di visitare le sale storiche interne. Presente un info point con proiezione di filmati istituzionali della Marina Militare.

Catania – Lunedì 10 giugno (ore 10.00 – 17.00)

Open Day presso la Stazione Elicotteri della Marina Militare (Maristaeli Catania): esposizione statica di tre elicotteri, mostra allestita in hangar e stand promozionali.

Augusta – Lunedì 10 giugno (ore 8.30 – 12.00)

Visite guidate presso le officine dell’Arsenale Militare Marittimo e la palazzina direzionale.

Milazzo – Lunedì 10 giugno (ore 11.00)

Sul Lungomare Garibaldi, nei pressi del monumento dedicato alla M.O.V.M. Luigi Rizzo, si terrà la tradizionale cerimonia alla presenza delle più alte autorità civili e militari della provincia di Messina.