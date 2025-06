Reggio Calabria, tutti insieme per l’ambiente: oggi si è svolta la Giornata Ecologica sull’Aspromonte

StrettoWeb

Oggi, l’associazione Micologica Culturale Aspromonte e Discovery Avventure insieme, per la seconda edizione della giornata ecologica in Aspromonte. I soci si sono prodigati nella pulizia del tratto stradale che da Marrappà, giunge fino alla Fragolara, e cioè al bivio per Montalto e Gambarie d’Aspromonte. “Un grazie al Presidente Seby Cutrupi ed a Francesco Fotia, che ha deliziato i partecipanti a tavola con un bel pranzetto, nonché tutti i partecipanti e ai soci Discovery Avventure, per la loro disponibilità”, scrivono gli organizzatori.

“Stasera stanco ma soddisfatto Impressionante la quantità di spazzatura raccolta in 4 km di strada, tra cui televisori, reti da letto, materassi e soprattutto tantissime bottiglie di plastica. Adesso verrei sperare che nessuno nel scendere dalla montagna butti spazzatura lungo questa strada”, afferma Francesco Fotia.