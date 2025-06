Messina Street Fish 2025, oggi la giornata conclusiva della kermesse del gusto

StrettoWeb

Giornata conclusiva per il Messina Street Fish 2025. La kermesse del gusto, l’originale, ideata da Eventivamente, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Messina e Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi, terminerà questa sera con la premiazione dei tre migliori street fooder, tra siciliani e calabresi, e le specialità più apprezzate dai tantissimi visitatori che, da giovedì, affollano la splendida location dell’arena di Capo Peloro, un luogo unico tra … street e mare. Tanta l’attesa tra gli operatori che, anche quest’oggi, si adopereranno tra griglie e friggitrici, tra taglieri e frigoriferi per proporre la specialità con la quale hanno deciso di partecipare alla manifestazione: pesce, carne, prodotti del territorio, dolci e gelateria artigianale.

Le parole di Palella

“Questa sera avremo il verdetto – afferma l’amministratore di Eventivamente, Alberto Palella- è una gara giocosa e sportiva tra tanti amici che poi si ritrovano nei nostri eventi e che hanno consolidato dei veri rapporti di amicizia. È bello vedere quanto spesso c’è aiuto, disponibilità tra loro ed è un momento anche di confronto per valutare le loro ricette e per trovare pure spunti nuovi da proporre in futuro. Insieme al podio dei primi tre – aggiunge Palella – assegneremo dei premi speciali per la dedizione e per coloro che hanno proposto le ricette più originali”.

Cancelli aperti, dunque, dalle 18.30, con la passeggiata dei Trampolieri. A seguire (ore 19 e 20) lo spettacolo ‘Con – Tatto’ firmato dalla Compagnia Joculares. Ore 20.30 e 23.30 dj set con Santino Villari; alle 21.15 live band con ‘I Camurria’. Alle 23.15 è prevista la premiazione finale con il lancio delle magliette al pubblico brandizzate ‘Messina Street Fish’.

Il metodo più comodo per arrivare al Village è utilizzare i mezzi pubblici. È possibile usare la linea 1 che va da Giampilieri a Torre Faro. La linea ha una frequenza giornaliera, dal lunedì al sabato, di 15 minuti, mentre la domenica di circa 30. Qui tutti gli orari ufficiali: https://www.atmmessinaspa.it/linea.php?tipo=1&lin=1&rnd=53. Per coloro che arrivano con auto e altri mezzi privati è operativo il parcheggio ‘Torre Morandi’.