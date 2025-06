A Gioiosa Jonica la terza edizione del Premio Giuditta

StrettoWeb

Un tributo raffinato alla memoria della Maestra Giuditta Polimene nel cuore della Calabria ionica. Il centro storico di Gioiosa Ionica si prepara ad accogliere, sabato 7 giugno alle ore 18:00, la terza edizione del Premio Giuditta, un evento che trasformerà il Salone delle Feste di Palazzo Amaduri in un palcoscenico di eccellenza culturale e civile, dedicato alla memoria della compianta “Maestra Giuditta Polimene” deceduta per un terribile cancro. L’iniziativa, promossa dal Club per l’UNESCO di Gioiosa Ionica e dal Lions Club di Roccella Jonica, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gioiosa Ionica, si è ormai consolidata come un appuntamento imprescindibile nel panorama culturale calabrese, capace di coniugare la valorizzazione delle radici territoriali con una visione moderna del merito e dell’impegno sociale.

Una serata di alto profilo istituzionale

La cerimonia vedrà la premiazione di personalità femminili di primo piano del mondo istituzionale e culturale nazionale. Tra le premiate spiccano figure di assoluto rilievo:On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; l’Avv. Roberta Capri; l’On. Luciana De Francesco, Consigliera Regionale, Presidente della I Commissione consiliare “Affari istituzionali, generale e normativa elettorale” e Segretario della Commissione speciale di Vigilanza; la Prof.ssa Anna Lasso, Ordinario di Diritto Privato presso l’UNICAL di Cosenza; Concetta Gioffrè, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Riviera dei Gelsomini.

A portare i saluti istituzionali, saranno Luca Giuseppe Ritorto, Sindaco di Gioiosa Ionica, e Gianluca Leonardo, Presidente del Lions Club di Roccella Jonica. La conduzione della cerimonia sarà affidata alla sensibilità e competenza di Paola Piroso, Docente e Autrice di testi per canzoni, e Susanna Fieromonte, Psicologa e Psicoterapeuta, che guideranno la serata con professionalità ed eleganza. “Il Premio Giuditta rappresenta molto più di una semplice cerimonia di premiazione” – sottolineano gli organizzatori – “È un momento di riflessione collettiva sui valori che hanno guidato la Maestra Giuditta Polimene e che continuano a ispirare chi, ogni giorno, lavora per il progresso della nostra comunità e del nostro Paese”. L’evento, impreziosito dalla raffinata illustrazione curata da Paola Piroso e Susanna Fieromonte, si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale che conferma Gioiosa Ionica come un punto di riferimento per eventi di qualità nel Mezzogiorno. La terza edizione del Premio Giuditta si conferma così un appuntamento che unisce rigore istituzionale e calore umano, memoria storica e visione futura, celebrando nel modo migliore l’eredità della Maestra Giuditta Polimene e i valori che ha rappresentato per l’intera comunità.