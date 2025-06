Gioia Tauro, la Commissione d’inchiesta fa tappa alla Ciambra. Fdi: “serve un intervento concreto”

StrettoWeb

Fratelli d’Italia Gioia Tauro accoglie “con favore la visita della Commissione parlamentare che si sta occupando delle periferie in difficoltà. La tappa alla Ciambra, quartiere dove vive da oltre cinquant’anni una parte della comunità rom, è un segnale importante. Ma adesso serve più di una visita o di belle parole. Serve un intervento vero, concreto, che metta fine a una situazione che va avanti da troppo tempo. Le condizioni della Ciambra sono sotto gli occhi di tutti: strade rotte, fognature assenti, case fatiscenti. Ma il problema non è solo quello delle strutture. È un problema anche sociale e umano. Da anni si è formato un ghetto, un quartiere chiuso, dove l’integrazione con il resto della città è fallita. Su questioni simili osservatori e studiosi, in Italia e in Europa, hanno teorizzato chiaramente che l’unico modo per risolvere la situazione è l’equa dislocazione abitativa ovvero aiutare le famiglie a trasferirsi in altre zone dove possano vivere in condizioni migliori e integrarsi davvero”.

“Serve un piano di edilizia popolare”

“Per farlo, però, servono case. Serve un piano di edilizia popolare, cioè più abitazioni accessibili a chi ha bisogno. Ma attenzione: non si devono creare nuove zone solo per i rom, altrimenti si rischia di ricreare un altro ghetto da un’altra parte. Le nuove case devono essere per tutti, inserite nei quartieri già esistenti, dove si possa convivere e crescere insieme. Oltre al tema del decoro urbano e della dignità, c’è anche un problema di sicurezza e legalità. La Ciambra, così com’è oggi, è un luogo difficile da controllare, dove possono accadere attività illegali, come lo smaltimento abusivo dei rifiuti. Migliorare le condizioni di vita lì significa proteggere tutta la città”, rimarca la nota. “È giusto dire anche che nella comunità rom ci sono famiglie che hanno fatto scelte positive: lavorano, mandano i figli a scuola e vivono fuori dal ghetto. Sono esempi che vanno sostenuti e valorizzati. Al contrario, la dispersione scolastica resta uno dei problemi più gravi della Ciambra, e da lì dobbiamo ripartire: aiutare i bambini a studiare è il primo passo per cambiare le cose davvero”, evidenzia la nota.

Fratelli d’Italia Gioia Tauro vuole “dare un contributo costruttivo, con rispetto ma anche con chiarezza. Non si risolve nulla con interventi tampone. Serve un piano serio, un lavoro di squadra tra istituzioni, e un investimento vero in case, scuola, lavoro e sicurezza. Solo così si potrà risolvere definitivamente la questione Ciambra . Per loro, per Gioia Tauro, per tutti”.