Gioia Tauro diventa sede di Elisoccorso | INTERVISTA

Gioia Tauro è stata inserita nella rete Elitaliana regionale di Eli superfici a carattere medico e verrà utilizzata dal servizio elisoccorso regionale per le attività di intervento sia diurne che notturne. La regione Calabria al fine di garantire l’attività di soccorso sanitario ha affidato alla società Elitaliana srl la gestione di attività di trasporto sanitario tramite elisoccorso. L’Asp di Cosenza ha individuato quale sede idonea all’espletamento di questa attività l’infrastruttura sportiva del campo denominato Pasquale Stanganelli che si trova a Gioia Tauro e che da oggi offrirà questo importantissimo strumento di tutela sanitaria a favore del territorio.

Protocollo d’intesa

La giunta comunale di Gioia Tauro ha già autorizzato il sindaco alla sottoscrizione del protocollo di intesa, mettendo a disposizione dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza anche un servizio di supporto rappresentato da una task Force della protezione civile e della polizia locale che sarà reperibile h24 per ogni attività di soccorso sanitario che dovesse rendersi utile.

La soddisfazione del sindaco Scarcella

Per il sindaco di Gioia Tauro avvocato Simona Scarcella questo è un traguardo che rappresenta il simbolo del recupero della centralità della città di Gioia Tauro in un’ottica di servizi alla comunità “grazie al lavoro svolto anche assieme alla delegata alla sanità dottoressa Giusi Magno, siamo riusciti ad ottenere questo primo grande obiettivo che rappresenta un punto di partenza affinché a Gioia Tauro ci sia un presidio sanitario di primo intervento importante e utilissimo. Per noi è motivo di conforto sapere che nel nostro territorio il servizio dell’elisoccorso sarà a disposizione, anche nelle ore notturne, dei cittadini. È solo un primo obiettivo che noi abbiamo realizzato, e mi sento di rassicurare tutti che il nostro lavoro è incessante e continuo affinché le condizioni dei servizi offerti nei nostri territori migliori no giorno dopo giorno”.

