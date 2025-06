Gioia Tauro, al salone “Le Cisterne” convegno sulle neoplasie del colon

StrettoWeb

Il 6 giugno 2025, il Salone “Le Cisterne” di Gioia Tauro ha ospitato un importante convegno organizzato dal Rotary Club Gioia Tauro sulle neoplasie del colon, un tema di grande attualità e importanza per la salute pubblica. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore e ha offerto un’occasione preziosa per approfondire le conoscenze sull’epidemiologia, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento endoscopico delle lesioni precancerose. Dopo Il suono della campana e l’inno alle bandiere.

Importanza dell’iniziativa portata avanti dal Rotary

Il convegno ha avuto il suo inizio con i saluti istituzionali del Presidente del club gioiese, l’Avv. Vincenzo Barca, l’intervento del Consigliere Delegato alla Sanità del comune di Gioia Tauro, che dopo aver portato i saluti del Sindaco della città di Gioia Tauro Avv. Simona Scarcella e dell’Amministrazione comunale, la Dott.ssa Giusi Magno si è soffermata sull’importanza dell’iniziativa portata avanti dal Rotary congratulandosi con il Presidente ed ha ricordato la azioni messe in campo di dall”ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Reggio Calabria offrendo una campagna di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, gratuita per uomini e donne tra i 50 e i 69 anni. Il test di screening consiste nella ricerca di sangue occulto nelle feci (SOF) e, in caso di risultato positivo, vengono effettuati approfondimenti clinici, comprese le colonscopie, anch’esse gratuite.

Il Dott. Giuseppe Giunta e il Dott. Rocco Catalano, entrambi componenti del Direttivo e della Commissione Medica del Rotary Club Gioia Tauro, hanno introdotto e moderato i lavori del convegno. La loro esperienza e competenza hanno garantito un dibattito fluido e stimolante, consentendo ai partecipanti di approfondire le tematiche trattate e di interagire con i relatori.

Il convegno ha visto l’intervento di qualificati specialisti in gastroenterologia

Il convegno ha visto l’intervento di qualificati specialisti in gastroenterologia, che hanno trattato diversi aspetti delle neoplasie del colon. Il Dott. Francesco Cardone ha invece focalizzato il suo intervento sull’epidemiologia e la prevenzione delle patologie dell’apparato gastrointestinale, fornendo dati e statistiche aggiornate sulla diffusione di queste malattie e sui metodi più efficaci per prevenirle. Il Dott. Francesco De Leo ha discusso la diagnosi e il trattamento endoscopico delle lesioni precancerose, offrendo un’analisi dettagliata delle tecniche più avanzate e delle migliori pratiche nel campo.

Il Dott. Domenico Calarco, Assistente Distrettuale del Governatore Maria Porcino del Distretto 2102, ha concluso l’evento con un intervento magistrale sul tema delle neoplasie del colon. La sua presenza e il suo contributo hanno ulteriormente arricchito il convegno, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà locali e internazionali per affrontare le sfide poste da queste patologie con particolare riguardoa tre aspetti fondamentali: la prevenzione, la collaborazione ed la tempestività.

Successo del convegno

Il convegno si è rivelato un successo, grazie alla qualità degli interventi e alla partecipazione attiva del pubblico. L’evento ha dimostrato l’impegno del Rotary Club Gioia Tauro nel promuovere la salute e il benessere nella comunità, attraverso iniziative di alta qualità scientifica e di grande impatto sociale. Il Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Avv. Vincenzo Barca, ha consegnato riconoscimenti ai relatori e ai moderatori per il loro encomiabile impegno e per il qualificato contributo medico-scientifico offerto. Questi riconoscimenti sono un tributo al lavoro svolto dai professionisti che hanno partecipato all’evento e un incentivo a continuare a lavorare per il bene della comunità.

In sintesi, il convegno sulle neoplasie del colon tenutosi al Salone Le Cisterne di Gioia Tauro ha rappresentato un importante momento di confronto e di aggiornamento per gli specialisti del settore e per la comunità. L’evento ha confermato l’impegno del Rotary Club Gioia Tauro nel promuovere la salute e il benessere, e ha offerto un contributo significativo alla sensibilizzazione e alla formazione su un tema di grande rilevanza pubblica.