Gioia Tauro, boom di traffico container: +10,3% nei primi cinque mesi del 2025

Prosegue e si rafforza il trend positivo del porto di Gioia Tauro. Nei primi cinque mesi dell’anno in corso, il terminal container MedCenter Container Terminal ha movimento 1.813.071 teus, registrando una crescita del 10,3 percento rispetto allo stesso periodo del 2024. Dopo avere chiuso lo scorso anno con una movimentazione di circa 4 milioni di teus, la proiezione dello scalo lascia presagire, anche per il 2025, un’altra ottima performance per lo scalo che si conferma essere il primo porto di transhipment d’Italia e tra i più importanti all’interno del circuito internazionale del Mediterraneo.

In netto aumento anche il traffico dal gateway ferroviario: attualmente sono schedulate 20 coppie di treni settimanale per gli interporti di Nola e Bologna, mentre dal mese di settembre si aggiungeranno 13 coppie di treni per gli interporti di bari e Verona.