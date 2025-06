Gibellina, cittadinanza onoraria al maestro Emilio Isgrò

StrettoWeb

Con una cerimonia al “Mac, Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao” l’Amministrazione Comunale di Gibellina, con il sindaco Salvatore Sutera, ha conferito la Cittadinanza Onoraria a Emilio Isgrò, insigne artista, poeta, drammaturgo e scrittore, figura di grande rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. Con questo riconoscimento, Gibellina ricambia il proprio debito di gratitudine a un artista che, con la sua opera visionaria e rivoluzionaria, ha saputo interpretare e trasformare la tragica storia del terremoto in un messaggio di rinascita e di speranza.

“Gibellina – ha commentato Isgrò – è stata la pietra miliare della mia ricerca artistica e poetica. Ho voluto terremotare il linguaggio teatrale e metterlo in scena sulle rovine di una città terremotata. Un’operazione che solo una mente visionaria come quella di Ludovico Corrao poteva capire e promuovere. La mia gratitudine a Gibellina e a Corrao sarà eterna e si rinnova oggi verso le figlie Francesca e Antonella che allora erano bambine e ora sono le paladine della nuova Gibellina e hanno deciso insieme all’amministrazione comunale, di dare a me la cittadinanza onoraria”.