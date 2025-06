Giampilieri, le celebrazioni per la Madonna delle Grazie: il programma

StrettoWeb

La comunità di Giampilieri, come ogni anno, si prepara a vivere con solennità la festa della Madonna delle Grazie, che culminerà Sabato 5 e Domenica 6 Luglio. Domenica 29 Giugno, dopo la novena e la Santa Messa delle 18:00, dalla Chiesa Madre verrà portato in Processione il simulacro della Madonna delle Grazie al Santuario. Giovedì 3 Luglio alle 21:00 nella piazza della Chiesa ci sarà il concerto dei “Pooh LEGEND” con area food in piazza.

Venerdì 4 Luglio alle 18:00 in Chiesa madre verrà presentato il libro “ANTICHE FESTE MARIANE. Santuari tra Bologna e Giampilieri” dell’architetto Roberto Rizzo. Seguiranno alle 19:30 in piazza Chiesa dei momenti ricreativi.

Sabato 5 Luglio alle 18:00 verranno recitati i primi solenni vespri in onore della Madonna delle Grazie, seguirà la Processione fino al Santuario, da dove alle 20:45, partirà la tradizionale e suggestiva “discesa” del simulacro della Madonna delle Grazie fino alla Chiesa Madre.

Domenica 6 Luglio alle 11:00 e alle 18:00 verranno celebrate le Sante Messe solenni. Al termine della Messa delle 18:00, avrà inizio la Processione della Madonna delle Grazie per le vie del paese. A conclusione, ci sarà il concerto bandistico della banda “Santo Stefano Protomartire” di Aci Bonaccorsi diretta dal Maestro A. Sapienza e il sorteggio. Chiuderanno i festeggiamenti i fuochi pirotecnici alle 23:59.