Gerusalemme e la Knesset illuminate con la bandiera degli Stati Uniti

StrettoWeb

Per celebrare l’alleanza e la vicinanza, le mura della Città Vecchia di Gerusalemme sono state illuminate con le bandiere di Israele e degli Stati Uniti, un gesto voluto dal sindaco Moshe Leon, che ha dichiarato: “ringraziamo il Presidente Trump e l’amministrazione americana per l’azione decisiva e per aver guidato un’iniziativa storica che garantirà la sicurezza e la forza dello Stato di Israele per molti anni a venire”. Anche la Knesset, il parlamento israeliano, ha proiettato i colori della bandiera americana, simbolo del legame rafforzato tra i due Paesi in questa fase delicata.

“L’Iran ha ucciso e mutilato migliaia di americani”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha sottolineato il successo dell’azione militare americana: “l’Iran ha ucciso e mutilato migliaia di americani, e ha persino preso il controllo dell’ambasciata a Teheran sotto l’amministrazione Carter. Ieri abbiamo avuto uno spettacolare successo militare, togliendo loro la ‘bomba’ dalle mani – e la userebbero se potessero”. Il Capo di Stato Maggiore israeliano ha definito “decisivo” il momento attuale: “abbiamo raggiunto un punto di svolta nella campagna, a seguito del preciso e impressionante strike degli Stati Uniti su siti nucleari chiave. Questo attacco è stato reso possibile grazie alla coraggiosa leadership dei nostri partner americani e a uno sforzo diplomatico e militare congiunto”. Ha inoltre aggiunto che l’operazione ha già colpito duramente il programma nucleare militare dell’Iran e che sono in corso ulteriori attacchi secondo i piani operativi: “continuiamo ad aumentare il tasso dei nostri attacchi e siamo pronti a continuare per tutto il tempo necessario”.