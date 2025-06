Germania, auto contro la folla in Baviera: 5 feriti tra cui moglie e figlia del conducente

StrettoWeb

Un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto con l’auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Sarebbero cinque le persone ferite, tra cui la moglie e la figlia del conducente rimaste ferite. Secondo la stampa locale l’uomo e la donna avrebbero litigato pesantemente prima del sinistro ma è tutto da verificare. L’uomo è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta la Bild, una Mercedes condotta da un uomo è piombata sulla folla nei pressi della stazione ferroviaria della città bavarese.