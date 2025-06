Il messinese Germanà rieletto segretario della Commissione ambiente e trasporti del Senato

StrettoWeb

“Oggi sono stato rieletto Segretario della Commissione Ambiente e Trasporti del Senato della Repubblica: ringrazio il Vicepremier e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, e il capogruppo Lega al Senato Massimiliano Romeo“, è quanto comunica il parlamentare messinese, Nino Germanà. “Questa nomina rappresenta per me un impegno ancor più forte a lavorare con rigore e dedizione per affrontare le sfide ambientali e infrastrutturali che il nostro Paese si trova ad affrontare”, rimarca Germanà.

“Intendo proseguire il mio lavoro con determinazione, favorendo il dialogo istituzionale e promuovendo iniziative volte a conciliare tutela ambientale, sostenibilità e sviluppo infrastrutturale, elementi imprescindibili per garantire un futuro prospero e sostenibile alle prossime generazioni”, conclude Germanà.