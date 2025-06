Gerace celebra la Notte Romantica con un concerto magico nella splendida Piazza delle Tre Chiese

StrettoWeb

Nella splendida Gerace, già insignita del titolo di uno dei Borghi più belli d’Italia, nel giorno Internazionale della Musica del 21 Giugno 2025 si è svolto un bellissimo concerto celebrativo della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, sponsorizzato dal Comune di Gerace della città metropolitana di Reggio Calabria, che ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” per proporre l’amore, la bellezza, la cultura. Grandi protagonisti dell’evento sono stati Barbara Franco -Clarinetto, Francesco Sgambelluri- Violino, la Voce – Gioacchino Gligora e Antonella di Natale- pianoforte.

L’incontro con l’Avv. Eliana Carbone

Era inoltre presente all’evento la nota opinionista culturale reggina Avv. Eliana Carbone che nella serata ha incontrato personalmente sia i quattro pregiatissimi concertisti che il Sindaco di Gerace Rudi Lizzi e Marisa Larosa Assessore alla cultura e al turismo dello stesso Comune.

L’Avv. Eliana Carbone colloquiando con le personalità e le autorità presenti ha avuto l’opportunità di avere a caldo le loro opinioni ed i loro commenti sull’importante manifestazione. Il Sindaco Rudi Lizzi ha espresso la sua emozione per l’evento realizzato a Gerace della Notte Romantica affermando che sia lui che l’intera amministrazione ne sono molto fieri e dicendo che è solo una delle tante iniziative che si realizzeranno in questa manifestazione del periodo estivo e che il loro intento con la realizzazione di questo tipo di eventi è quello di sviluppare il turismo che abbraccia le giovani e le nuove coppie.

L’Assessore Marisa Larosa ha invece riferito: “Noi abbiamo pensato, anche grazie a Barbara Franco e Antonella di Natale, di proporre questo concerto ”Musica d’Incanto” per esprimere l’incanto, l’amore, la magia, il borgo di Gerace fra i borghi più belli d’Italia anche per la sua promozione turistica attraverso la musica e la cultura in un contesto speciale come questo borgo nella sua bellezza e la chiesa di San Francesco che è un vero e proprio monumento nella suggestiva cornice di Piazza Tre Chiese”.

Le emozioni dei musicisti protagonisti

Nel colloquio dell’Avv. Eliana Carbone con i summenzionati concertisti il Maestro Barbara Franco ha sottolineato che per lei suonare in questa location ricca di magia e di storia, arte e cultura è una grande emozione ed il clarinetto è uno strumento dalle note profonde ma allo stesso tempo molto eleganti e raffinate e si inserisce benissimo in questa magnifica città di Gerace.

Francesco Sgambelluri ha invece specificato che nella musica classica c’è la volontà del compositore che deve venire rappresentata e di conseguenza loro cercano di proporre questa espressività, questo sentimento che vuole esprimere il compositore anche se poi ovviamente la musica si presta a mille significati.

Gioacchino Gligora ha detto invece che ci sarebbe stata nella serata l’esecuzione di un brano molto bello in tema ed importante nel panorama della canzone napoletana “Diciticincello vuje” che è una romanza molto passionale dove vengono anche elencate le difficoltà che spesso si trovano nell’amore, nel raggiungere il proprio scopo affettivo, “quella che in Calabria viene chiamata Ambasciata, quindi dire io delego lei ad andare a dire alla mia amata quanto il mio amore batte per lei”, quindi in questo senso qui questo brano interpreta cosa vive lui nel suo senso dell’amore.

Un viaggio musicale tra classica, colonne sonore e tradizione

Da ultimo ma non di meno importante Antonella di Natale ha detto che è sempre un’emozione suonare tutti i tipi di musica ma ancora di più la musica romantica per le sue varianti dinamiche, perché c’è sempre pathos, il sentimento che coinvolge, che emoziona.

La Di Natale ha inoltre evidenziato: “Il nostro concerto abbraccia parte della musica romantica di genere classico fino a toccare le colonne sonore più toccanti, più belle, più travolgenti con temi struggenti e romantici e anche arrivare alle canzoni classiche napoletane che hanno segnato la storia della musica”.

L’Avv. Eliana Carbone ha, a conclusione delle precedenti considerazioni, osservato pure lei che Gerace con la sua splendida Piazza delle Tre Chiese e tutta la parte monumentale, città calabrese ricca di storia bizantina, valorizzata da un concerto di alto livello come quello ”musiche d’incanto” nella Notte Romantica è diventata uno scenario suggestivo e quasi irreale o da favola al suono delle magnifiche musiche di Chopin, Beethoven, Schubert e con le colonne sonore più amate di Morricone, Piazzolla, Rota, Zimmer, Rondo Veneziano senza dimenticare i classici della canzone napoletana.

