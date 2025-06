Eccellenza, Gela rimonta Canosa e vola in Serie D. Modica sconfitto 2-0 dal Real Normanna

StrettoWeb

Gela promossa in Serie D! La formazione siciliana della provincia di Caltanissetta riesce nell’impresa di battere 3-0 il Canosa Calcio nella finale di ritorno degli spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza giocata questa sera allo stadio “V. Presti”. Il Gela, secondo nel Girone A alle spalle del promosso Athletic Club Palermo, ha ribaltato il 2-0 subito all’andata in puglia. Decisiva la doppietta di Luca Savasta e il gol di Ivan Agudiak. Per il Gela è un meritato ritorno in Serie D a 6 anni dall’ultima volta.

Niente da fare, invece, per il Modica che fallisce per il secondo anno consecutivo la promozione in Serie D venendo superato 2-0 in trasferta dal Real Normanna. All’andata i siciliani si erano imposti per 3-2 ma le reti di Esposito e Caso Naturale hanno ribaltato il punteggio.