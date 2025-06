Gattuso nuovo CT della Nazionale, Coldiretti Calabria: “guerriero che incarna spirito calabrese”

StrettoWeb

“Ringhio Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Un calabrese doc, un guerriero instancabile, pronto a riportare l’Italia ai vertici lo speriamo tutti, del calcio mondiale. Dal campo alla panchina, la grinta non cambia! Gattuso – afferma Aceto presidente Regionale di Coldiretti Calabria – ha sempre incarnato lo spirito combattivo della nostra terra: sacrificio, determinazione e cuore. Ora, ne siamo certi, con la stessa energia, guiderà l’undici azzurro. Dalla terra alla panchina, la Calabria è sinonimo di forza e passione! Proprio come i nostri agricoltori, che ogni giorno lottano per portare sulle tavole italiane prodotti d’eccellenza“.

“Un allenatore che sa cosa significa sudare per raggiungere un obiettivo – e noi di Coldiretti Calabria sappiamo bene che la qualità nasce dal lavoro, dalla dedizione e dall’amore per la propria terra. Forza Gattuso, porta la tua grinta calabrese in Nazionale e nel mondo. Noi – chiosa Aceto – tifiamo per te, proprio come tifiamo per il nostro olio, i nostri agrumi e le nostre eccellenze agroalimentari e la bellezza della natura“.