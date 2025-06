Gattuso CT della Nazionale, Mancuso: “Rino simbolo dei valori della Calabria”

StrettoWeb

“La nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è motivo di grande orgoglio per la Calabria e per tutti i calabresi. Rino rappresenta al meglio i valori della nostra terra: passione, sacrificio, autenticità e un forte senso di appartenenza. La sua storia personale e professionale, segnata da traguardi straordinari raggiunti senza mai perdere il contatto con le proprie radici, è un esempio per le nuove generazioni. Da calciatore ha conquistato il mondo con grinta e cuore, da allenatore porta ora sulla panchina degli Azzurri la stessa energia, lo stesso spirito combattivo.

Formulo a Gattuso i migliori auguri di buon lavoro: che possa guidare l’Italia verso una nuova stagione di successi e riportarla finalmente ai vertici del calcio mondiale“. È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, in merito alla nomina di Gennaro Gattuso come nuovo CT della Nazionale.