Gallico, consegnata la borsa di studio Nino Lo Presti: i premiati

Presso la sede dell’Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino” a Gallico si è tenuta la cerimonia dell’assegnazione delle Borse di studio “Nino Lo Presti”. La manifestazione realizzata da sempre in collaborazione tra l’Associazione Protagonisti e la Scuola Media Umberto Boccioni, brillantemente presentata dalla professoressa Mary Romeo, è giunta al diciassettesimo anno ed ha visto i giovani alunni dell’Istituto esibirsi in un’interessante impegno teatrale e musicale che ha coinvolto i numerosi presenti in scroscianti applausi.

Grande merito del successo va ascritto agli insegnanti che con dedizione ed impegno riescono a “tirare fuori” capacità incredibili da “giovani artisti”. Alla cerimonia di consegna delle Borse di Studio, presente la dirigente Maria Gueli ed il presidente dell’Associazione Protagonisti Nino Polito, sono intervenuti il vice sindaco di Santo Stefano in Aspromonte dottor Coppola, il dottor Luciano Gerardis, già presidente del Tribunale di Reggio Calabria, don Angelo Battaglia, parroco di Gallico Marina, Giuseppe Polito della Polito Assicurazioni, e numerosi altri rappresentanti del territorio.

Durante la cerimonia di consegna dei premi, è stata ricordata dal dottor Gerardis, amico fraterno, la figura di “Nino Lo Presti”, un giovane medico-cardiologo gallicese, prematuramente scomparso, che ha sempre testimoniato la sua disponibilità verso i più bisognosi e quanti hanno avuto necessità delle sue cure. “Posso testimoniare direttamente, ha precisato il dottor Gerardis, che Nino Lo Presti, mio compagno di classe, era tanto bravo e si è fatto valere professionalmente nella sua attività al GOM, dove era sempre pronto supporto ai tanti colleghi che a lui si rivolgevano per consulenze. Ha curato anche miei familiari con risultati importanti”.

Nino Lo Presti, persona molto carismatica e di grande spessore, è stato anche un valente calciatore e presidente della Gallicese, oltre che punto di forza della squadra di calcio dei Medici, campione del mondo in Spagna nel 1992. La Borsa di Studio, istituita grazie all’iniziativa dell’Associazione Protagonisti, non vuole essere soltanto un riconoscimento economico, ma un premio ed uno stimolo allo studio competitivo, che possa formare alunni sempre più preparati ad affrontare le sfide di una Società sempre più selettiva.

La Borsa di Studio, patrocinata dalla Polito Assicurazioni, è stata assegnata agli studenti più meritevoli delle terze classi della Scuola Media Umberto Boccioni di Gallico. Per quest’anno scolastico i più meritevoli, sono stati: Per la terza A-Gallico Siria Fatima Valenti, per la terza C-Gallico Sophie Casinelli, per la 3 E-Gallico Micaela Silvia Inguardia, per la terza A-S. Stefano in Aspromonte Mariaorsola Poeta.

Numerosi gli interventi a commento della iniziativa. “Ormai da ben 17 anni con questa Borsa di Studio, dichiara Nino Polito presidente dell’Associazione Protagonisti, si è creata una grande aspettativa da parte degli studenti ed un sempre maggiore interesse verso lo studio competitivo, speriamo che presto i nostri ragazzi possano tornare a disporre di un fabbricato idoneo ed una palestra adeguata. Peccato che una manifestazione così importante non possa svolgersi nel costruendo Teatro di Gallico, i cui lavori di completamento sono fermi da diversi anni”.

“Sostenere queste iniziative, per Giuseppe Polito della Polito Assicurazioni, è una grande soddisfazione ed una cosa importante. Siamo impegnati in Confindustria per la crescita economica del nostro territorio che speriamo si possa sviluppare adeguatamente per consentire ai ragazzi un futuro importante da realizzarsi qui, a Reggio Calabria. Negli ultimi anni purtroppo oltre 10.000 giovani hanno lasciato la nostra città, creando un pauroso vuoto nel ricambio generazionale, con grave rischio per tutte le aziende reggine”.

Agli alunni premiati è stata consegnata una targa ricordo unitamente ad un assegno, offerto dalla Polito Assicurazioni, utile per il prossimo anno scolastico, che fa sempre comodo sia per l’iscrizione che per l’acquisto di libri. L’intento è, da sempre, quello di premiare chi si è sempre impegnato nello studio, riportando la “Scuola” sempre più al centro della vita sociale, e costruendo le basi per percorsi professionali ed umani di tutto riguardo.

Le valutazioni per l’assegnazione della Borsa di Studio “Nino Lo Presti”, sono state fatte, unitamente al collegio dei docenti, dalla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Gueli, a cui va il ringraziamento per l’ottima riuscita della cerimonia.