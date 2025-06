Galatro, il Consigliere Comunale Francesco Migali aderisce alla Lega Calabria

StrettoWeb

Un altro rappresentante Istituzionale aderisce al progetto lanciato dalla Lega Calabria, rappresentata in Provincia di Reggio Calabria dal Commissario Provinciale e Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani. Si tratta del Consigliere Comunale di Galatro Francesco Migali che va, così, a rafforzare ulteriormente un partito che procede con speditezza il suo programma politico di radicamento territoriale: “Aderisco alla Lega Calabria con grande convinzione. Il mio percorso politico si unisce a quello di un partito che crede fermamente nelle potenzialità della nostra Regione. Lo sta dimostrando con i fatti. Un partito che ascolta le istanze che partono dal nostro territorio, dove costante e determinante è l’azione del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, al quale mi legano sentimenti di profonda stima e che ha ispirato il mio ingresso nel partito”.

“Sono convinto che una simile azione politica e la grande attenzione e sensibilità che il Ministro delle Infrastrutture Salvini sta riservando alla Calabria, ci consentiranno di sbloccare finalmente la realizzazione della Diga sul Metramo che attende da anni di essere completata, con tutti i benefici che ciò comporterebbe. Siamo determinati e credo che insieme al Ministro Salvini e al Consigliere Regionale Mattiani si possa fare un grande lavoro.”.

Soddisfazione anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani per un partito che continua a crescere: “Il nostro partito continua a dimostrarsi attrattivo dal punto di vista politico. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene e che la strada imboccata è quella giusta. Volevamo un partito più attivo sui territori e credo che ci stiamo riuscendo. Benvenuto al Consigliere Migali”. Così il Presidente Mancuso.

“Francesco Migali è una persona per bene. Stiamo lavorando bene sul territorio e questa Sua adesione al partito mi inorgoglisce perché rappresenta l’ennesima convinta dimostrazione di stima e fiducia nei miei confronti e nei confronti di un partito che vuole fare bene sul territorio. Insieme continueremo a lavorare per cercare non soltanto di fare bene per Galatro e per tutto il comprensorio, ma per sboccare finalmente, dopo decenni, i lavori della Diga sul Metramo. Un’opera fondamentale che non può più attendere. Benvenuto Francesco e buon lavoro”.