“Le Valli del Mito e della Musica”: il GAL Taormina Peloritani rilancia la sfida della rete territoriale, coinvolti 29 Comuni

StrettoWeb

È stata presentata questa mattina, nella cornice istituzionale del Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, la seconda edizione del progetto “Le Valli del Mito e della Musica – II edizione – Il Viaggio fra le Armonie e i Sapori del Territorio”, promosso dal GAL Taormina Peloritani – Terre dei Miti e della Bellezza. Una nuova stagione di eventi diffusi che coinvolgerà 29 Comuni dell’area jonica, tirrenica e dei peloritani e che mira a consolidare una rete culturale, enogastronomica e musicale ispirata ai principi della sostenibilità, della valorizzazione delle identità locali e della partecipazione attiva delle comunità attraverso la promozione del patrimonio agroalimentare.

La soddisfazione di Basile

Ad aprire i lavori è stato il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, che ha sottolineato il valore strategico del progetto: “La seconda edizione de Le Valli del Mito e della Musica rappresenta un passo avanti importante nella costruzione di un’identità territoriale forte e condivisa. Fare sistema tra istituzioni, imprese, cultura e cittadinanza è la vera sfida per il futuro, e la Città Metropolitana è pienamente impegnata nel sostenere iniziative come questa che mettono in rete il territorio e rafforzano la coesione tra i comuni”.

A illustrare la visione e la struttura della nuova edizione è stata Beatrice Briguglio, direttore del GAL Taormina Peloritani: “abbiamo costruito un format dinamico, partecipato e multidisciplinare. Le Valli del Mito e della Musica non è solo un calendario di eventi, ma una piattaforma di attivazione territoriale, che intreccia enogastronomia, musica, turismo e cultura con una forte attenzione alla sostenibilità e all’empowerment locale. Vogliamo che ogni comunità si senta protagonista e interprete della propria identità”.

A fare il punto sulla visione strategica e sulle prospettive è stato il Presidente del GAL, Antonino Bonfiglio, che ha evidenziato il lavoro fatto e i risultati attesi: “Questa seconda edizione nasce dall’entusiasmo e dal riscontro ottenuto, ma anche dalla consapevolezza che i territori oggi hanno bisogno di strumenti concreti per valorizzarsi. Siamo orgogliosi di aver coinvolto 29 comuni, in un percorso che mette a sistema risorse pubbliche e competenze locali, per fare del GAL un vero motore di sviluppo integrato e sostenibile“.

Tra i Comuni presenti alla conferenza: sindaci e amministratori dei comuni del Gal: Furci Siculo, Roccalumera, Forza d’Agrò, Saponara, Pagliara, Gallodoro, Rometta, Monforte San Giorgio, Mandanici, Santa Teresa di Riva, Fiumedinisi, Casalvecchio Siculo, Alì, Itala, Roccavaldina, Antillo e Taormina, in rappresentanza di un territorio coeso e pronto a raccogliere la sfida dello sviluppo dal basso.

Le conclusioni di De Luca

A chiudere l’incontro è stato Cateno De Luca, Sindaco di Taormina, comune capofila del gal. “Il modello del GAL dimostra che i territori possono autodeterminarsi se messi nelle condizioni di farlo. Serve un cambio di paradigma: dobbiamo uscire dalla logica assistenzialista e centralista per costruire una governance reale dal basso. Con Le Valli del Mito e della Musica stiamo dimostrando che una Sicilia diversa è possibile: coesa, attrattiva, efficiente. Ora dobbiamo fare in modo che questa rete diventi stabile, strutturata e riconosciuta come buona pratica”. Si parte venerdì 4 luglio da Messina, Giampilieri con la nuova edizione de “Le Valli del Mito e della Musica”, il viaggio tra sapori, identità e tradizioni promosso dal GAL Taormina Peloritani che attraverserà ben 29 Comuni fino al 29 agosto.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e offriranno un mix coinvolgente di degustazioni di eccellenze locali, spettacoli di musica popolare e show cooking, trasformando ogni tappa in un momento di festa e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Calendario

Il calendario degli eventi prevede le seguenti tappe:

Venerdì 4 luglio – Messina (Giampilieri)

Domenica 6 luglio – Forza D’Agrò

Venerdì 11 luglio – Casalvecchio Siculo

Domenica 13 luglio – Nizza di Sicilia

Sabato 19 luglio – Furci

Giovedì 24 luglio – Sant’Alessio

Venerdì 25 luglio – Savoca

Sabato 26 luglio – Saponara

Domenica 27 luglio – Roccafiorita

Giovedì 31 luglio – Itala

Venerdì 1 agosto – Monforte

Sabato 2 agosto – Alì

Martedì 5 agosto – Scaletta Zanclea

Mercoledì 6 agosto – Roccalumera

Giovedì 7 agosto – Rometta

Venerdì 8 agosto – Letojanni

Sabato 9 agosto – Pagliara

Domenica 10 agosto – Limina

Lunedì 11 agosto – Antillo

Mercoledì 13 agosto – Alì Terme

Domenica 17 agosto – Mandanici

Martedì 19 agosto – Gallodoro

Mercoledì 20 agosto – Castelmola

Giovedì 21 agosto – Roccavaldina

Venerdì 22 agosto – Fiumedinisi

Sabato 23 agosto – Mongiuffi Melia

Domenica 24 agosto – Spadafora

Mercoledì 27 agosto – Santa Teresa di Riva

Venerdì 29 agosto – Taormina (Trappitello)