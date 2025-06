Futuro del calcio a Messina, svelato l’advisor internazionale che ha incontrato il sindaco Basile: chi è e cosa è emerso

StrettoWeb

“A seguito della decisione odierna del Tribunale di Messina, che ha accolto il ricorso presentato dall’Acr Messina e ha dato il via libera allo “Strumento di regolazione della crisi” come proposto dall’Acr per scongiurare il “fallimento” richiesto dalla Procura, riteniamo opportuno aggiornare sugli sviluppi di un incontro già previsto e tenutosi oggi tra il Dott. Dante Scibilia, advisor di rilievo internazionale e il Sindaco della città dello stretto, Federico Basile, promosso e facilitato dalla nostra cooperativa. L’incontro, di natura interlocutoria, si è svolto in un clima di attenzione e responsabilità, alla luce del nuovo scenario delineato dalla pronuncia del tribunale”.

È grazie al canale attivato dalla nostra cooperativa che il Dott. Dante Scibilia, da noi direttamente interpellato, ha confermato la propria disponibilità a essere parte attiva in questa fase e in quelle successive dello scenario calcistico cittadino. La nostra Cooperativa continuerà a seguire da vicino l’evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge l’ACR Messina, consapevole della sua rilevanza per l’intero tessuto cittadino. Rimaniamo a disposizione per contribuire, con spirito costruttivo, a ogni iniziativa utile alla tutela dell’interesse collettivo e al futuro della società sportiva”.

Così, in una nota, la Società Cooperativa Calcio Messina informa dell’incontro tra il sindaco Basile e Dante Scibilia, figura nota al mondo del calcio (è stato DG del Venezia per cinque anni) e di recente anche con il Catania di Ross Pelligra. La Cooperativa, qualche giorno fa, aveva parlato di un incontro, previsto appunto per oggi, tra il primo cittadino e un advisor internazionale.